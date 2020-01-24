حمدالله يهز شباك الاتفاق ويعيد النصر إلى الصدارة مؤقتاً

استعاد النصر الصدارة مؤقتاً بعد فوزه الصعب على مضيفه الاتفاق 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 15 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدين النصر بهذا الفوز لهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 27.

ومالت الأفضلية للنصر في الشوط الأول حيث وضحت رغبته بتسجيل هدف مبكر وكان قريباً من ذلك حينما تلقى مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله تمريرةً مميزة من زميله البرازيلي بيتروس ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي بيتروس الذي تلقى عرضية مميزة من زميله عبدالرحمن العبيد ليسدد الكرة قوية إلا أنها اصدمت بالمدافع الفرنسي سيدريك يامبيري لتذهب خارج المرمى.

واضطر البرتغالي روي فيتوريا لإجراء أول تغييراته عند الدقيقة 27 بعدما أخرج مدافعه المصاب عمر هوساوي وأشرك بديلاً له زميله نايف الماس.

وعند الدقيقة 35 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل للنصر بعدما حول عرضية زميله النيجيري أحمد موسى بقدمه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

ورد الاتفاق وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما ارتقى مهاجمه هزاع الهزاع لعرضية زميله محمد الكويكبي وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته وسنحت له فرصة محققة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي تلقى عرضية مميزة من زميله المغربي عبدالرزاق حمدالله إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وكثف النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه المغربي نور الدين مرابط الذي اخترق دفاع الاتفاق وسدد كرةً قوية إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الجزائري رايس مبولحي.

وتحسن أداء الاتفاق بعد مرور نصف ساعة وأهدر لاعبه فواز الطريس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله البرازيلي سوزا ليواجه المرمى إلا أن الحارس الاسترالي براند جونز تمكن من إبعاد الكرة في اللحظات الأخيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 33 نقطة في المركز الأول مؤقتاً وبفارق نقطتين عن وصيفه الهلال والذي سيواجه الشباب غداً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 17 نقطة ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.