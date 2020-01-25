السومة يغيب عن أهلي جدة لأسبوعين

أعلن نادي أهلي جدة، يوم السبت، أن السوري عمر السومة، مهاجم الفريق سيغيب عن الملاعب وتدريبات الفريق لمدة أسبوعين لإصابة في الكتف.

وكان السومة خرج مصابا في الكتف بعد أن سجل هدفي الأهلي في المباراة التي فاز فيها الفريق على الرائد 2 - 1 يوم الخميس في المرحلة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"أثبتت الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن حاجته لمدة أسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجددا للمشاركة في تدريبات الفريق الأول الجماعية".