عبدالعزيز الفيصل: لاعبو الأولمبي قدموا مستوى مشرفاً

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ثقته في إمكانات المنتخب السعودي الأولمبي بتقديم مستويات مميزة في أولمبياد طوكيو 2020.

وخسر الأخضر الأولمبي، يوم الأحد، لقب كأس آسيا تحت 23 عاما، أمام كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 114 من عمر الشوط الإضافي الثاني.

وقال رئيس هيئة الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": خيرها في غيرها لنجومنا، مستوى رائع وأداء مشرف طوال مشوارهم في البطولة، تحقق الأهم بالوصول إلى نهائيات الألعاب الأولمبية، وثقتي كبيرة بالأبطال في طوكيو 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة إقامة احتفال خاص للاعبي المنتخب بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك يوم الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي