أهلي جدة يواجه غموض استقلال دوشنبه في الملحق الآسيوي

يتطلع أهلي جدة لحجز مقعده في دور المجموعات حينما يستضيف نظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

وسيكون الأهلي مرشحاً فوق العادة لتجاوز ضيفه الذي يشارك في الملحق للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن الفوارق الفنية ترجح كفة صاحب الأرض لحسم اللقاء.

وتعرض السويسري كريستيان غروس مدرب الأهلي لضربة موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه السوري عمر السومة عن اللقاء بسبب الإصابة التي ستبعده عن الفريق لمدة 14 يوماً.

وكان السومة قد منح فريقه 3 نقاطٍ ثمينة عقب تسجيله هدفي الفوز في شباك الرائد قبل أن يخرج مصاباً بكتفه عقب تسجيله الهدف الثاني.

ويعيش الأهلي أوضاعاً فنية مميزة بعدما عاد الفريق الى نغمة الانتصارات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه في آخر مرحلتين على أبها والرائد ليتقدم إلى المركز الثالث برصيد 29 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر، بالاضافة إلى وصوله للدور نصف النهائي لكأس الملك بفوزه على مضيفه الوحدة 2-1 في الدور ربع النهائي.

وضم غروس الاستعانة بالرباعي الأجنبي السوري عمر السومة والجزائري يوسف بلايلي والألماني ماركو مارين والبرازيلي جوزيف دي سوزا لقائمته التي ستشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا.

ومن المتوقع أن يزج مدرب الأهلي بمهاجمه سلمان مؤشر ليعوض غياب السومة لاسيما أن المهاجم مهند عسيري يعاني من إصابةٍ أبعدته عن الفريق منذ بداية الموسم، بالاضافة إلى أن المهاجم دجانيني تافاريس ليس من ضمن خيارات المدرب في دوري أبطال آسيا.

ويشارك الأهلي في المحلق الآسيوي للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق أن خاض مواجهة الملحق في نسخة 2015 حينما انتصر على ضيفه القادسية الكويتي 2-1 سجلها مهاجمه السوري عمر السومة عن طريق ركلة جزاء ومصطفى بصاص.

وفي المقابل يبحث فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي عن التأهل لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويشارك فريق استقلال دوشنبه في الملحق الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، حيث خسر في النسخة الماضية من الدور التمهيدي الأول على يد مضيفه أجمك الأوزبكي بنتيجة 4-2.

وفجّر استقلال دوشنبه مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أقصى مضيفه بونيودكور الأوزبكي والذي سبق له المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا في سبع نسخ سابقة.

وسيتأهل الفائز من هذه المباراة إلى دور المجموعات لدوري أبطال آسيا حيث سيكون بالمجموعة الأولى التي تضم فريقي الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي بالاضافة إلى المتأهل من مباراة استقلال طهران الايراني والريان القطري.