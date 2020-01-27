الفتح يتعاقد مع ثالث هدافي الدوري الدنماركي

أعلن نادي الفتح، يوم الاثنين، تعاقده رسميا مع الدنماركي باشكيم قادري، للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين ونصف الموسم.

وسبق ومثل المهاجم صاحب الـ28 عاما منتخب بلاده في فرق الفئات السنية.

ويمتلك باشكيم مسيرة طويلة في الملاعب الدنماركية، إذ لعب مع أربعة أندية في بلاده، أشهرها كوبنهاغن وأودنسه، وتعد تجربته مع الفتح الثانية خارج الدنمارك، بعدما لعب في أميركا.

ويمتلك مهاجم الفتح الجديد 10 أهداف في الدوري الدنماركي خلال الموسم الجاري من 20 مباراة، ويتواجد في المركز الثالث بترتيب هدافي المسابقة.