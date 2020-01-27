عبدالعزيز الفيصل يستقبل بعثة المنتخب الأولمبي

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين، بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عاماً، وذلك في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وتأهل الأخضر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، وحصل على فضية كأس آسيا تحت 23 عاما، إذ تصدر مجموعته بعد فوزه على اليابان وسوريا وتعادله مع قطر، قبل أن يخرج تايلاند المستضيفة في ربع النهائي، وتجاوز أوزبكستان في نصف النهائي، فيما خسر أمام كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بهدف دون مقابل في المباراة النهائية.

ونال المنتخب السعودي الأولمبي جائزة اللعب النظيف عقب النهائي.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة إقامة احتفال خاص للاعبي المنتخب بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك يوم الاثنين في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.