هيئة الرياضة تحتفل بإنجاز الأخضر الأولمبي

نظمت الهيئة العامة للرياضة، يوم الاثنين، احتفالا خاصا للاعبي المنتخب بعد تأهلهم لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وحضر الاحتفالية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والتي شهدت فعاليات متنوعة بحضور شخصيات رياضية.

ووصلت بعثة الأخضر الأولمبي، يوم الاثنين، إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بعد تأهل الأخضر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020، وحصل على فضية كأس آسيا تحت 23 عاما، إذ تصدر مجموعته بعد فوزه على اليابان وسوريا وتعادله مع قطر، قبل أن يخرج تايلاند المستضيفة في ربع النهائي، وتجاوز أوزبكستان في نصف النهائي، فيما خسر أمام كوريا الجنوبية، يوم الأحد، بهدف دون مقابل في المباراة النهائية، كما نال المنتخب السعودي الأولمبي جائزة اللعب النظيف عقب النهائي.