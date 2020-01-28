أهلي جدة يحصن حارسه لأربع سنوات مقبلة

أعلن نادي أهلي جدة، يوم الثلاثاء، تجديد عقد حارس المرمى محمد الربيعي اليامي لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال الأهلي في حسابه الرسمي على "تويتر": أنهت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، إجراءات تجديد عقد حارس المرمى الدولي محمد الربيعي إليامي، لمدة (4) سنوات قادمة، ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطط الإدارة لتدعيم صفوف الفريق والحفاظ على استقراره خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن اليامي "22 عاماً" تألق مع المنتخب السعودي الأولمبي في كأس آسيا تحت 23 عاماً، وساهم في قيادة الأخضر إلى المباراة النهائية وتحقيق المركز الثاني، بالإضافة إلى التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.