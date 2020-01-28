الحزم يتعاقد مع البرازيلي كافو

أعلن نادي بوردو الفرنسي انتقال جناحه البرازيلي جوناثان كافو إلى صفوف فريق الحزم ، يوم الاثنين، من دون أن يكشف مدة العقد أو قيمته.

وكان بوردو تعاقد مع كافو صيف عام 2017 قادماً من لودوغوريتس البلغاري مقابل 7,5 مليون يورو لكنه فشل في فرض نفسه في التشكيلة الأساسية لفريقه.

وبعد موسم 2017-2018 الذي خاض خلاله 18 مباراة، ابتعد كافو بشكل شبه نهائي عن التشكيلة الأولى في الموسم التالي قبل أن يعيره فريقه إلى النجم الأحمر الصربي، حيث خاض 9 مباريات قبل أن يعود إلى بوردو الصيف الماضي. وخاض كافو ثلاث مباريات فقط في صفوف بوردو هذا الموسم.