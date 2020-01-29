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الأمير فيصل بن بندر يستقبل الهلال

المصدر: العربية. نت
من استقبال أمير منطقة الرياض للهلال
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، يوم الأربعاء، بمكتبه في قصر الحكم، فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال وأعضاء مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، بمناسبة تحقيق الهلال بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وهنأ أمير منطقة الرياض الفريق على تحقيق البطولة القارية، وحثهم على مواصلة العمل بجد واجتهاد مع بقية الأندية الرياضية، متمنيا لجميع الأندية التوفيق والنجاح في المنافسات الإقليمية والدولية.

وثمن فهد بن نافل اهتمام أمير الرياض ومتابعته للأندية الرياضية في المنطقة.

كلمات دالّة

#الهلال, #دوري الأبطال

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