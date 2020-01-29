النصر يسعى لتعزيز صدارته على حساب ضمك

يتطلع النصر لتعزيز صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على ضمك، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين يبحث الوحدة البقاء في دائرة المنافسة حينما يواجه مضيفه الاتفاق، في افتتاح مباريات الدور الثاني من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وأنهى النصر الدور الأول متصدراً بعد فوزه على الاتفاق في المرحلة الماضية بهدف نظيف، وتعثر الهلال بتعادله سلبياً أمام جاره الشباب.

وسيدخل النصر المباراة بجاهزية كامل لاعبيه باستثناء مدافعه عمر هوساوي المصاب، في حين تأكدت مشاركة المصابين عبدالله مادو وعبدالفتاح آدم بالإضافة لعودة اللاعبين الدوليين مختار علي وعبدالاله العمري وأيمن يحيى وفراس البريكان.

ويبحث النصر عن تأكيد تفوقه على ضمك الذي التقاه في مباراتين هذا الموسم حيث كانت الأولى في افتتاح مبارياتهما بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وانتصر بثنائية نظيفة، والثانية كانت في كأس الملك وفاز النصر 4-2.

وفي المقابل ستكون مهمة ضمك صعبة للغاية حينما يواجه متصدر الدوري في رحلة البحث عن الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يحاصره منذ بداية الدوري.

ويعيش ضمك أوضاعاً حرجة برفقة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري حيث يقبع الفريق في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

ولم يعرف ضمك طعم الفوز في المراحل الأربع الماضية عقب خسارته أمام أهلي جدة 5-1 وأمام جاره أبها 3-2 في حين تعادل في آخر مباراتين أمام الاتفاق 2-2 وأمام الفتح سلبياً.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الوحدة عن مواصلة انتصاراته والبقاء في دائرة المنافسة حينما يواجه مضيفه الاتفاق.

ونجح الوحدة باستعادة توازنه في المرحلة السابقة بعدما اكتسح ضيفه الحزم 5-1 ليرفع رصيده الى 27 نقطة ليتقدم الى المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن المتصدر النصر.

وفي المقابل يسعى الاتفاق لتضميد جراحه والعودة مجدداً لنغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين.

وعاد الاتفاق لدوامة الخسائر في المرحلة الماضيةعقب هزيمته من ضيفه النصر 1-صفر ليتراجع إلى 11 برصيد 17 نقطة وبفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز 12.