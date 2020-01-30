الهلال يواجه أبها بهدف استعادة الصدارة

يسعى الهلال لاستعادة صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أبها في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في حين يبحث الرائد عن استعادة توازنه حينما يستضيف اتحاد جدة، وفي الرس يتطلع الحزم لتضميد جراحه حينما يواجه جاره التعاون، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وأمام الهلال فرصةً ذهبية لاعتلاء الصدارة عقب تعادل غريمه التقليدي النصر المتصدر بتعادله أمام ضمك في افتتاح المرحلة 16.

ويأمل الهلال في استعادة نغمة الانتصارات عقب تعادله في آخر مباراتين له أمام الفيصلي 2-2 وأمام العدالة سلبياً.

وفي المقابل يبحث أبها عن العودة مجدداً لسكة الانتصارات من خلال الباب الكبير إلا أن مهمته ستكون صعبة للغاية كون ضيفه يبحث عن الصدارة. وتراجع أداء أبها في المرحلتين السابقتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام أهلي جدة والفيصلي ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث الرائد عن استعادة توازنه حينما يستضيف اتحاد جدة المتعثر.

وتوقفت انتصارات الرائد عقب خسارته أمام ضيفه أهلي جدة 2-1 في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز السادس برصيد 26 نقطة وبفارق الأهداف عن التعاون الخامس.

وفي المقابل يسعى اتحاد جدة لإيقاف مسلسل إهدار النقاط والابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلازمه للموسم الثاني على التوالي.

ولم يعرف الاتحاد طعم الانتصارات في الخمس مراحل الأخيرة عقب تلقيه خسارتين أمام الفيصلي والفيحاء وتعادله أمام الفتح والنصر والعدالة ليتقدم الى المركز 12 برصيد 15 نقطة.

وتلقى الهولندي تين كات مدرب الاتحاد ضربةً موجعة بعد تأكد غياب مهاجمه أنيس البدري والتي ستغيبه لمدة 3 أسابيع عقب مشاركته الأولى في مواجهة العدالة الماضية.

وفي الرس يتطلع الحزم لتضميد جراحه حينما يستضيف جاره التعاون في مواجهة يبحث من خلالها كل فريق عن استعادة نغمة الانتصارات.

ويعيش الحزم أوضاعاً صعبة بعد تراجع أدائه في مبارياته 6 الماضية والتي خسر من خلالها في 4 مباريات وتعادل مباراتين ليتراجع الى المركز 13 برصيد 15 نقطة.

وفي المقابل يبحث التعاون عن استغلال ظروف مضيفه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات التي توقفت في المرحلة السابقة بتعادله أمام الفيحاء 2-2 ليتراجع الى المركز الخامس برصيد 26 نقطة.