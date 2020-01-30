فترة الشتاء تعيد "الغائبين" عن الملاعب

قبل أقل من 48 ساعة من إغلاق باب الانتقالات الشتوية فإن صفقة اتحادية أعادت إلى الذاكرة لاعبا كان الأغلى في تاريخ إفريقا، ولعب في سوانزي ومانشستر سيتي في انجلترا إلى جانب أندية في التشيك وهولندا قبل أن يشد رحاله إلى العربي القطري في 2019، لعب معه فقط سبع مباريات في الدوري المحلي آخرها كانت أمام الدحيل في أبريل العام الماضي وأصبح بعدها حرا باحثا عن ناد يستقطبه.

تسعة أشهر قبل أن يجد ويلفريد ضالته مع فريق الاتحاد في محاولة منه لإثبات أنه مازال يستطيع تقديم المزيد.

زميل مهنة آخر ولكن من نيجيريا جون أوغو استقر في الأحساء وتحديدا في صفوف العدالة في صفقة انتقال حر تمتد لستة أشهر، آخر مباراة خاضها المهاجم البالغ من العمر 31 عاما كانت في الثالث من أكتوبر الموسم الماضي.

أما عن البرازيلي جويلهيرمي أوغوستو فتعاقد معه الفيصلي السعودي لمدة موسمين، عاد إلى الملاعب بمشاركته في العشرين من الشهر الحالي بعد غياب عن المستطيل الأخضر منذ نوفمبر العام الماضي مع نادي سبورت ريسيفه بالدوري البرازيلي.

أما عن المحترف الأجنبي الجديد القديم على الكرة السعودية إلتون جوزيه فأعاده الوحدة إلى البلاد في صفقة انتقال حر بعد أن سبق له أن مثل ثلاثة أندية في السعودية، وهو الذي لعب الموسم الحالي في دوري الدرجة الثانية بالبرازيل مع نادي "CRB" وارتدى قميصه آخر مرة في الثلاثين من نوفمبر.