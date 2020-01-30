ندياي: جئت إلى الشباب من أجل تحقيق الألقاب

أكد السنغالي ألفريد ندياي، لاعب نادي الشباب، أن الفريق بحاجة إلى الطموح والاستقرار من أجل المنافسة على الألقاب، وأشار إلى أنه يطمح إلى تحقيق البطولة العربية، ووصف الدوري السعودي بالمميز.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": فوجئت بالمستوى المميز للدوري السعودي، هناك أندية متميزة، ونسير في الطريق الصحيح ونحاول العودة إلى المراكز الأولى وتحقيق البطولة العربية.

وأضاف: قبل انتقالي سألت عن الدوري ونادي الشباب، ولست نادما على ما فعلته، وأنا سعيد جدا بوجودي في نادي الشباب، جئت إلى أحد أكبر الأندية في السعودية من أجل تحقيق الألقاب، سنحاول تحقيق البطولة العربية وعمل المستحيل من أجل ذلك، لأن هذا سيكون إنجازا كبيرا للجماهير والنادي.

وحول طريقة لعبه، ذكر: أنا لاعب وسط أعمل على كسب المعركة البدنية، وأعمل من أجل مساعدة فريقي على الفوز، والتصرف بطريقة أفضل مع استخدام القوة وتجنب البطاقات.

وبخصوص ابتعاد الشباب عن الألعاب، أوضح: نحن ناد له أداء متقلب في الفترة الراهنة، وتلقينا العديد من الأهداف، ومستوانا متفاوت، إذ نظهر بقوة أمام الأندية الكبيرة وعكس ذلك أمام الفرق الأخرى، وأعتقد أن هذا له جانب ذهني بأن نعي أن كافة المباريات مهمة، وبناء الفريق يتطلب بعض الوقت، رئيس النادي يعمل على توفير كافة الظروف التي تساعد النادي من أجل إعادته إلى عهده السابق، ونحن بحاجة إلى الطموح وللاستقرار حتى نحقق النتائج المرجوة.