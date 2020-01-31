أبها يجدد عقد منصور جوهر ويتعاقد مع ساري عمرو

أعلن نادي أبها السعودي، الخميس، تجديد عقد حارس مرمى الفريق منصور جوهر لمدة موسمين إضافيين ليمتد حتى عام 2022.

وذكر المركز الإعلامي للنادي، أن إدارة أبها قد وقعت عقداً لمدة عامين مع الحارس حتى نهاية موسم 2021 - 2022.

من جانبه، أعرب جوهر عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق، واعداً بتقديم أفضل المستويات في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما تعاقد النادي مع ساري عمرو الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر لمدة موسم ونصف. وكان أبها قد تعاقد قبل يومين مع عمر المزيعل قادما من صفوف فريق الفيحاء.

يذكر أن أبها يحتل المركز الثامن في ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.