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الهلال يتعاقد مع عبدالله الجدعاني

المصدر: العربية.نت
عقد الجدعاني لثلاث سنوات
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أعلن نادي الهلال تعاقده مع الحارس عبدالله الجدعاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد دخوله الفترة الحرة.

ونشر الهلال تغريدة عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر" ذكر فيها أن عقد اللاعب سيمتد لثلاث سنوات.

ويلعب الجدعاني في مركز حراسة المرمى لصالح فريق الوحدة، ويبلغ من العمر 28 عاما.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 32 نقطة في ترتيب جدول أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويستعد لمواجهة أبها يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري السعودي.

كلمات دالّة

#الوحدة, #الهلال

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