أبها يتعاقد مع التونسي فراس شواط حتى نهاية الموسم

تعاقد نادي أبها مع المهاجم التونسي فراس شواط، من نادي الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الحالي.

وقال النادي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "وقعت إدارة نادي أبها في ساعة متأخرة من يوم الجمعة وقبل انتهاء فترة التسجيل الثانية مع المهاجم "فراس شواط " بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وحضر مراسم توقيع العقود عضو مجلس إدارة النادي، نائب المشرف العام على الكرة بفريق أبها عبد الله شويل ووكيل اللاعب محمد الطرابلسي في حضور مدير الاحتراف في النادي محمد أبوحثرة.

وسبق لشواط أن لعب في أندية الأولمبي الباجي والصفاقسي التونسي قبل أن يخوض أول تجربة له خارج تونس مع نادي أبها.

ويحتل أبها المركز الثامن في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 23 نقطة.