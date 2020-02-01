أهلي جدة يفشل في الفوز على العدالة

أوقف العدالة مسلسل انتصارات أهلي جدة بعدما أجبره على التعادل 1-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم العدالة أداءً مميزاً في الشوط الأول حيث مالت الأفضلية حيث فرض سيطرته وكان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة بعكس الأهلي الذي وضح عليه الارتباك.

وانتظر العدالة حتى الدقيقة 30 حينما حصل على ركلة جزاء، ليتقدم لها الغابوني ميدوين بيتيغي ويسددها لتصطدم بالقائم وتعود لنفس اللاعب الذي أكملها في الشباك.

وحاول الأهلي العودة مجدداً للمباراة وتمكن بعد مرور 8 دقائق من هدف العدالة بعدما سجّل مهاجمه سلمان مؤشر هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الجزائري يوسف بلايلي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن المدافع عبدالله اليوسف أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني واصل العدالة هجومه ونجح مهاجمه المدغشقري كاروليس آندريا بتسجيل هدفٍ عند الدقيقة 49 إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود لمس يد على لاعب العدالة.

ورد الأهلي سريعاً وكاد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي أن يسجل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله الألماني ماركو مارين ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي تلقى تمريرة من زميله سلمان مؤشر ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس علي المزيدي الذي تصدى لها.

وتواصلت اثارة المباراة خاصة في العشر دقائق الأخيرة حيث كاد المالي أداما تراوري لاعب العدالة أن يسجل الهدف الثاني حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس باسم العطا الله الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 84 اضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البرازيلي لوكاس ليما بعدما ركل لاعب العدالة بيتيغي بدون كرة.

وعلى الرغم من النقص كثّف الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه دجانيني تافاريس هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سلمان مؤشر إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر المدغشقري كاروليس أندريا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله السنغالي أليو سيسيه ليواجه المرمى إلا أنه سددها خارج المرمى لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة ليبقى في المركز الثالث وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر، وارتفع رصيد العدالة إلى 11 نقطة ليتقدم إلى المركز 14 مؤقتاً.