التعاون يختار الكويت ملعباً محايداً أمام بيرسبوليس

أعلن نادي التعاون عن ملعبه المحايد في مواجهة بيرسبوليس الإيراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في السابع من أبريل القادم، على أن يلعب اللقاء في الكويت.

واختار التعاون الكويت أرض له أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا 2020، وجاء ذلك بناء علي طلب النادي بالتنسيق بين الاتحادين السعودي والكويتي وسيكون اللقاء علي ملعب نادي الكويت الكويتي.

وكان الاتحاد الآسيوي قد جدد قراره بمنع الفرق الإيرانية من اللعب على ملاعبها نظرًا للظروف الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير عدة سفارات مواطنيها بعدم التوجه لإيران.