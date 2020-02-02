أحمد موسى: أنا محبوب الجماهير.. وأريد الاستمرار مع النصر

كشف الدولي النيجيري أحمد موسى، لاعب نادي النصر، أنه يطمح إلى الفوز بلقب كأس العالم 2022، معتبرا أن ذلك لا يزال حلما بالنسبة له ويجب أن يحققه، ورأى أن الدوري السعودي من أقوى المسابقات، ووصف تجربته مع النصر بالناجحة.

وقال موسى في مقابلة نشرتها صحيفة "thenationonlineng" النيجيرية، يوم الأحد: لطالما حلمت بتحقيق لقب أمم إفريقيا، وتمكنت من تحقيق ذلك في 2013، كما حققنا الميدالية البرونزية في نسخة العام الماضية، وهدفي المقبل هو الفوز بكأس العالم 2022.

وجول تجربته مع نادي النصر، ذكر: مررنا بوقت عصيب في بداية الدوري في الموسم الجاري، لكننا تمكنا من العودة والفوز بالمباريات الهامة، وكانت نقطة التحول عندما هزمنا منافسنا الهلال 2-1، لأن هذا الفوز أعاد لنا روح الانتصارات وعزز معنوياتنا، ومنذ ذلك الوقت لم نكن نتخوف من أي منافس.

وذكرت الصحيفة النيجيري أن اللاعب البالغ من العمر "27 عاما" وصف تجربته مع النصر بالناجحة، وأردف: الدوري السعودي واحد من أصعب المسابقات، قد يراه الناس سهلا، لكنني لا أعتقد ذلك، لأنه عندما تلعب هنا تعلم أن الأمر ليس بهذه السهولة.

وأردف: المشجعون هنا مجنونون بكرة القدم، فهم لا يريدون أن يخسروا، هنا تكون ردة الفعل قوية عندما تخسر أي مباراة، ولكن أجمل وأفضل اللحظات التي أعيشها هي عندما أخرج ويطلب الجميع التقاط صورة معي.

وواصل: كما أن الاستقرار في السعودية لم يكن صعبا، إنه مكان مميز للعيش وتربية أطفالك، أنا محبوب هنا وهذا يجعلني سعيدًا أيضًا، كما أريد الاستمرار مع النصر حتى نهاية عقدي.