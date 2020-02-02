البريكان يفوز باستفتاء أجمل هدف في كأس آسيا

المصدر: كوالالمبور - د ب أ

فاز السعودي فراس البريكان باستفتاء أجمل هدف في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 23 عاماً 2020 التي أقيمت في تايلاند.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي أن البريكان تفوق على جميع منافسيه في استفتاء أجمل هدف في البطولة.

ونال البريكان الجائزة عن الهدف الذي سجله في المباراة أمام سوريا خلال الدور الأول من البطولة.كما فاز اللاعب السعودي في استفتاء أجمل هدف في دور المجموعات للبطولة ذاتها أيضا.

وحصل منتخب السعودية على المركز الثاني في البطولة، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام كوريا الجنوبية.

وفي طريقه للفوز بالجائزة، تفوق البريكان على العراقي محمد قاسم والتايلاندي سوباتشوك ساراتشات والكوري الجنوبي تشو جوي-سونغ والإماراتي زايد العامري والاوزبكي أيبك بوزوروف والكوري الجنوبي لي دونج-جيونغ والأسترالي نيكولاس داجوستينو.