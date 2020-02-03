الآسيوي: النصر يبحث عن مجد قاري مفقود

سلط الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الضوء على مشاركة فريق النصر في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا 2020، ووصفه بأحد أهم أقطاب كرة القدم في السعودية، والذي يبحث عن تحقيق نتائج ترضي طموحات وشغف قاعدته الجماهيرية العريضة.

وقال الاتحاد القاري في موقعه الرسمي: عند ذكر كرة القدم السعودية يبرز نادي النصر كأهم الركائز الأساسية في المسابقات الكروية هناك، حيث يتمتع بشعبية جارفة وإنجازات تاريخية على المستوى المحلي، لكن كأس دوري أبطال آسيا يظل الغائب الأبرز عن خزائن النادي.

وأضاف: رغم تحقيقه لقبي كأس الكؤوس والسوبر الآسيوية عام 1998 وتأهله لتمثيل السعودية والقارة الآسيوية في بطولة كأس العالم للأندية عام 2000، إلا أن الإنجاز الأبرز للفريق في دوري الأبطال كان في العام 1996 عندما احتل مركز الوصيف بعد خسارته أمام فريق سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في الرياض.

وحجز النصر مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا بعد أن ظفر بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال.

ويلعب النصر ضمن المجموعة الرابعة التي تضم العين الإماراتي وسيباهان الإيراني والسد القطري، ويخوض مباراته الأولى أمام السد يوم الحادي عشر من شهر فبراير الجاري على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي: مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا "49 عاماً" استطاع النصر أن يشق طريقه بقوة نحو اللقب المحلي بعد أن تعاقد معه الفريق منذ الجولة 17 ليبدأ بعدها بحصد النقاط وصولاً إلى الإعلان عنه كبطل رسمي، كما يسير النصر مع فيتوريا بشكل جيد حتى الآن في الدوري باحتلاله المركز الثاني، وفيتوريا الذي سبق له أن حقق عدة بطولات مع فريق بنفيكا البرتغالي أبرزها لقب الدوري مرتين، بالإضافة لبطولة الكأس وكأس السوبر مرة واحدة، يتطلع للذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا، حيث سبق له الإشراف على الفريق في النسخة الماضية التي ودع فيها النصر من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام السد القطري 1-3 رغم تفوقه ذهاباً 2-1.

وتطرق الاتحاد القاري للمهاجم عبدالرزاق حمدالله، وقال عنه: بأهدافه الـ35 في بطولة الدوري الموسم الماضي، يقف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله على رأس قائمة اللاعبين المميزين في النصر، حيث يعتبر صاحب الرقم القياسي في تاريخ الدوري السعودي "ماكينة" تسجيل الأهداف التي لا تصدأ والذي يعول الفريق على قدراته الهجومية الفائقة في تحقيق طموحات عشاق وأنصار النادي.