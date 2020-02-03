الهلال يعلن عن قائمته الآسيوية

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، يوم الأحد، قائمة الفريق التي ستخوض غمار منافسات النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

وتوج الهلال بلقب النسخة الماضية بعد فوزه على أوراوا ريد دياموندز الياباني 3 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.

وحسم المدرب الروماني رازافان لوتشيسكو اللاعبين الأربعة الأجانب بتواجد الفرنسي بافيتيمبي غوميز والبيروفي أندري كاريو والإيطالي سيبستيان جيوفنكو والكوري الجنوبي جانغ هيون سو.

وجاءت قائمة الهلال على النحو التالي: في حراسة المرمى عبدالله المعيوف ويزن جاري ومحمد الواكد ونواف الغامدي. وفي الدفاع محمد البريك وعلي آل بليهي وياسر الشهراني وجانغ وعبدالله الحافظ وياسر الشهراني وامير كردي ومحمد الكنيدري ومحمد جحفلي ومدالله العليان.

وفي الوسط سلمان الفرج وناصر الدوسري وسالم الدوسري ومحمد كنو وهتان بهابري وأندريه كاريلو وعبدالله عطيف ومنصور البيشي ونواف العابد وحمد العبدان ومحمد الشلهوب وسيبستيان جيوفنكو. وفي الهجوم بافتيمبي غوميز وصالح الشهري وتركي المطيري.