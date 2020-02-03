هجوم الهلال يعزز قوته.. ورقم مميز للاعب الفتح

جولة جديدة من الدوري السعودي ابتسمت للهلال مع تعثر منافسيه النصر والأهلي بينما لا يزال الاتحاد غارقا في دوامة النتائج السلبية.

وانتقل صراع الصدارة بين قطبي العاصمة إلى أبها، ورحلة الجنوب كانت سعيدة للهلال بعد فوزه على أبها وانتزاعه الصدارة وشاقة على النصر الذي تعادل بشق الأنفس أمام ضمك، والحال لم يتغير كثيرا في شرق البلاد حيث وقع الأهلي في فخ التعادل ضد العدالة.

وخرجت أندية الاتفاق والشباب والفيحاء من الجولة بثلاث نقاط ثمينة، بينما تعادل الاتحاد للمرة الرابعة على التوالي ليواصل عجزه عن الفوز منذ نوفمبر الماضي ويستمر في دوامة خطر الهبوط حيث يستقر في المركز الثاني عشر متفوقا بفارق الأهداف على الحزم صاحب المركز الثالث عشر المؤدي إلى الملحق.

المباريات الثماني شهدت تسجيل 19 هدفا، ثلاث مباريات انتهت بالتعادل بهدف لهدف، وثلاث مثلها انتهت بهدفين لهدف، كما أشهر الحكام 29 بطاقة صفراء وكان الطرد الوحيد في الجولة من نصيب مدافع الأهلي لوكاس ليما.

هدفا كاريو وغوميز في شباك أبها عززا صدارة الهلال لأقوى هجوم في البطولة برصيد 44 هدفا فيما رفع الفرنسي رصيده إلى 13 هدفا في صدارة الهدافين، أما النصر فلا يزال أقوى خط دفاع في البطولة بسبعة أهداف في شباكه فقط.

ويملك لاعب الفتح مروان سعدان رقما مميزا بعدما نجح في تسجيل 6 ركلات جزاء حتى الآن، فيما بات جوفينكو الهلال الأكثر صناعة للأهداف بمجموع 7، أما بيتروس النصر فهو أكثر من مرر في المسابقة بمجموع 1067 تمريرة.

وجاء تعادل الحزم أمام التعاون ليكتب نهاية مشواره مع المدرب الروماني دانيال إيسايلا ليصبح تاسع ضحايا الموسم الحالي وينخفض عدد الأندية التي حافظت على مدربيها منذ بداية الموسم إلى سبعة.