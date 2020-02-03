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ثلاثة أجانب في قائمة التعاون للآسيوية

المصدر: العربية.نت
التعاون في لقاء سابق أمام الفتح
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شهدت قائمة التعاون المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020، تواجد ثلاثة أجانب على الرغم من أن نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسمح بمشاركة أربعة محترفين، على أن يكون الرابع آسيويا.

وأعلن التعاون، يوم الاثنين، عن قائمته المشاركة في دوري أبطال آسيا، والتي شهدت تواجد كاسيو أنجوس وسيدريك أميسي، بالإضافة إلى ليندر توامبا، علما بأن لائحة الاتحاد القاري تسمح بمشاركة ثلاثة أجانب بالإضافة إلى لاعب آسيوي.

ويفتتح التعاون مشواره القاري بملاقاة الشارقة الإماراتي، علما بأنه يتواجد في المجموعة الثالثة بجانب الدحيل القطري وبيرسيوليس الإيراني.

كلمات دالّة

#التعاون, #الشارقة, #توامبا

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