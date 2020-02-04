السعودية تعلن ترشحها لاستضافة كأس آسيا 2027

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الآسيوي عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات لأهلية الراغبة في تنظيم البطولة.

وقال اتحاد كرة القدم السعودي في بيان صحافي: من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها السعودية على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام بعد أن شهدت نجاحا كبيرا وإقبالا متزايدا من كافة أقطار العالم.

وأكد ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم، أن التقدم بطلب الاستضافة جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية، لافتا إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة، والاهتمام من رئيس هيئة الرياضة رسمت خارطة الطموح في المنافسة على الاستضافة.

وأضاف: نملك سجلا حافلا وإرثا فنيا كبيرا على صعيد المنتخبات والأندية، ونأمل في أن نقدم واقع السعودية المشرق في الاستضافة.

وأشار المسحل إلى أنه سيتم البدء في تكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة.