الهلال يستضيف الرائد بهدف تأمين الصدارة

يسعى الهلال لتأمين صدارته حينما يستضيف الرائد في المواجهة التي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في حين يبحث اتحاد جدة عن نفسه حينما يواجه مضيفه التعاون، وفي أبها يلتقي الجريحان ضمك وضيفه العدالة في افتتاح المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأربعاء.

ونجح الهلال باستعادة توازنه عقب فوزه في المرحلة السابقة أمام مضيفه أبها 2-1، ليعتلي الصدارة مستفيداً من تعثر غريمه التقليدي النصر الذي تعادل أمام مضيفه ضمك 1-1.

وتنفس الروماني رزافان لوشيسكو الصعداء حيث سيدخل المباراة بدون غيابات بعد تأكد مشاركة الثنائي سالم الدوسري والسوري عمر خربين بعد تعافيهما من الاصابة.

ويتطلع الهلال إلى مواصلة صدارته قبل خوضه غمار دوري أبطال آسيا الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل حيث سيستضيف نظيره شاهر خودرو الإيراني.

وفي المقابل يتطلع الرائد لاستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين بخسارته أمام الأهلي 2-1 وتعادله أمام الاتحاد 1-1 في المرحلة السابقة ليبقى في المركز السادس برصيد 27 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث اتحاد جدة عن نفسه حينما يحل ضيفاً على التعاون المتعثر.

ويعيش الاتحاد أوضاعاً فنية حرجة برفقة مدربه الهولندي تين كات، حيث لم يعرف طعم الانتصارات في آخر 6 مباريات حيث خسر مباراتين وتعادل في آخر 4 مباريات له في الدوري.

وبات الاتحاد في وضعٍ صعب للغاية حيث إن الفوز سيبعده قليلاً من شبح الهبوط، في حين أن الخسارة ستجعله قريباً من الخطر إذ يحتل المركز 12 برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن الحزم صاحب المركز 13.

وفي المقابل يسعى التعاون إلى استعادة توازنه وتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في المشاركة بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

وفشل التعاون في تحقيق الفوز في آخر مواجهتين له عقب تعادله أمام الفيحاء 2-2 وأمام الحزم سلبياً ليبقى في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يبحث فريقا ضمك وضيفه العدالة عن فوزٍ يبقي حظوظهما قائمة في البقاء بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما يلتقيان قي افتتاح المرحلة.

ويعيش الفريقان أوضاعاً صعبة حيث يحتل ضمك المركز الأخير برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن العدالة صاحب المركز 14.

وقدّم الفريقان أداءً مميزاً في المرحلة السابقة حيث أوقف ضمك انتصارات المتصدر النصر بتعادلهما 1-1، في حين حقق العدالة نقطة من مواجهته أمام أهلي جدة بتعادلهما بذات النتيجة.