لوتشيسكو: لا نعاني في الجوانب الدفاعية

أكد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن التنظيم الدفاعي لفريقه خلال المرحلة الماضية من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، كان مميزا مستشهداً بأنه ثاني أفضل دفاع في البطولة.

وأضاف لوتشيسكو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء للحديث عن مواجهة الرائد الأربعاء في الجولة الـ17 :في المباريات الماضية كنا نقدم أداء مميزا على مستوى خط الدفاع، والأرقام تؤكد ذلك، حيث أننا نملك ثاني أفضل دفاع بين أندية الدوري.

وأكد المدرب الروماني أن الهلال يدخل لقاء الرائد بصفوف مكتملة تقريباً، باستثناء محمد البريك المصاب ومشيرا لتحضير فريقه بشكل جيد لمواجهة الرائد.

وأثني رازافان على فريق الرائد مؤكدا أنه فريق جيد، ويجيد اللعب بأسلوب دفاعي منظم.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز السادس برصيد 27 نقطة.