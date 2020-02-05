النصر يسعى لاستعادة توازنه أمام الفتح

يسعى النصر لاستعادة توازنه حينما يستضيف الفتح على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث أهلي جدة عن ذات الهدف حينما يواجه ضيفه الاتفاق على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

وسيكون النصر مطالباً بتحقيق 3 نقاط أمام الفتح إذا ما أراد إبقاء الفارق بينه وبين الهلال المتصدر إلى نقطة.

وكان النصر قريباً من تلقي خسارته الثالثة هذا الموسم حينما نجح بإدراك التعادل في الوقت بدل الضائع أمام مضيفه ضمك ليخسر الصدارة بفارق نقطة عن الهلال الذي انتصر على مضيفه أبها 2-1.

ويأمل البرتغالي روي فيتوريا أن يستعيد لاعبوه عافيتهم أمام الفتح بعد الأداء المتذبذب في آخر 3 مباريات حينما فقدوا 4 نقاط بتعادلهم أمام اتحاد جدة وضمك بنتيجة 1-1.

وفي المقابل يسعى الفتح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق هذا الموسم والتي جعلته قريباً من الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وعانى الفريق كثيراً هذا الموسم من سوء النتائج حيث لم يعرف طعم الانتصارات في المراحل الأربع الأخيرة، حيث خسر أمام التعاون والشباب وتعادل أمام اتحاد جدة وضمك ليبقى في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن ضمك متذيل الترتيب.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث أهلي جدة عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف الاتفاق.

وتوقفت انتصارات أهلي جدة بعد تعادله المفاجئ أمام العدالة في المرحلة السابقة ليبقى في المركز الثالث برصيده 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

ويأمل السويسري كريستيان غروس أن يحقق فريقه 3 نقاط ستكون مهمة لاسيما أنه يخشى الإقالة بعد الأنباء التي ترددت عقب مواجهة العدالة التي أفادت بأن مواجهة الاتفاق ستكون الفرصة الأخيرة لمدرب الأهلي.

وفي المقابل يتطلع الاتفاق لمواصلة انطلاقته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر عقب فوزه المهم على ضيفه الوحدة 3-1 في المرحلة السابقة.

وابتعد الاتفاق قليلاً عن مناطق الخطر بعد فوزه على الوحدة حيث رفع رصيده إلى 20 نقطة ليبقى في المركز 11 وبفارق 4 نقاط عن فريقي اتحاد جدة والحزم صاحبي المركزين 12 و13.