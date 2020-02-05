قيمة الانتقالات في السعودية تتجاوز المليار ونصف المليار

بلغت قيمة إجمالي عقود اللاعبين مليارا و702 مليون ريال سعودي، وذلك وفقا للأرقام التي أعلنت عنها لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، للعقود التي أبرمت خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية للموسم الرياضي الجاري في السعودية.

ونشر اتحاد كرة القدم السعودي، يوم الأربعاء، بيانا كشف من خلاله الأرقام الخاصة بالتعاقدات خلال فترتي التعاقد، إذ وصلت قيمة إجمالي عقود اللاعبين في فترة التسجيل الأولى إلى مليار و307 ملايين ريال، بالنسبة لـ 769 لاعبا تم تسجيله خلال تلك الفترة، من ضمنها 502 عقد للاعبين السعوديين، و211 بالنسبة للمحترفين الأجانب، و56 للمواليد.

وذكر الاتحاد السعودي أن أعلى جنسية تم التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية، هي السعودية "502"، ثم التونسية "37"، وثالثا البرازيلية "35".

وبخصوص أرقام الانتقالات الشتوية الماضية، فإن إجمالي قيمة العقود بلغت 394 مليون ريال سعودي، برسوم انتقال وصلت إلى 59 مليون ريال، وذلك بالنسبة لـ 341 لاعبا تم تسجلهم في فترة التسجيل الثانية.

ووصل عدد اللاعبين السعوديين الذين سجلتهم الأندية 186 لاعبا، مقابل 73 للأجانب، و42 لاعبا مواليد.

ووفقا للأرقام المنشورة، فإن متسوط قيمة عقود اللاعبين السعوديين في الدرجة الممتازة بلغت مليونا و930 ألف ريال، و6 ملايين و400 ألف ريال للأجانب، مقابل 365 ألف ريال للمواليد.