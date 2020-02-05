5 جزائيات في فوز الهلال على الرائد.. والمعيوف يضع بصمته

قاد حارس الهلال عبدالله المعيوف فريقه إلى تحقيق فوزٍ صعب أمام ضيفه الرائد 3-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في المرحلة 17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة في أحداثها بعدما احتسب الحكم 5 ركلات جزاء 3 منها للهلال وركلتا جزاء للرائد، حيث كان بطلها حارس الهلال عبدالله المعيوف الذي تصدى لركلة جزاء حاسمة للرائد عند الدقيقة 89 وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 90+6.

وبدأ الهلال المباراة كعادته بهجوم مكثف على مرمى الرائد نتج عنه هدفٍ مبكر بعد مرور 7 دقائق حينما حول لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو عرضية زميله ياسر الشهراني بقدمه في شباك الحارس الجزائري عز الدين دوخة.

وواصل الهلال وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي ارتقى لعرضية زميله ادواردو وحول الكرة برأسه إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 42 تمكن الفرنسي غوميز مهاجم الهلال من تسجيل الهدف الثاني لفريقه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وكثّف الهلال هجومه وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد حصوله على ركلة جزاء عند الدقيقة 45+5 إلا أن مهاجمه غوميز أضاعها بعدما تصدى لها الحارس عز الدين دوخة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه ادواردو الذي تلقى عرضية مميزة من زميله سلمان الفرج ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة.

وتحسن أداء الرائد بعد مرور 10 دقائق حيث فرض سيطرته وبدأ هجومه على مرمى الهلال وأهدر مهاجمه الكولومبي ماركو بيريز هدفاً محققاً عقب تلقيه كرة بالخطأ من المدافع علي البليهي ليسدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف الرائد هجومه على مرمى الهلال وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه رائد الغامدي الذي تلقى تمريرة من زميله السوري جهاد الحسين ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

ورد الهلال سريعاً وكاد مدافعه ياسر الشهراني أن يسجل الهدف الثالث حينما تلقى تمريرة من زميله غوميز ليخترق دفاع الرائد ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عز الدين دوخة الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 89 سنحت فرصة تسجيل هدف التعادل للرائد بعدما حصل على ركلة جزاء ليتقدم لها لاعبه المغربي محمد فوزير ويسددها إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 90+6 حصل الهلال على ركلة جزاء تسبب بها لاعبه سالم الدوسري ليتقدم لها الحارس عبدالله المعيوف ويسددها بنجاح في شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 38 نقطة ليتصدر بفارق 4 نقاط مؤقتاً عن النصر الذي سيواجه الفتح غداً الخميس، وبقي الرائد على رصيده السابق 27 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً.