البلايلي يمنح الأهلي نقاط الاتفاق في 15 دقيقة

خطف الأهلي نقاط مواجهته أمام ضيفه الاتفاق حينما قلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ختام يوم الثاني من لقاءات الجولة 17 في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الاتفاق عن طريق البرازيلي باربوسا دي سوزا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 37، قبل أن يضيف فيليب كيش الهدف الثاني من جزائية في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 79 تمكن حسين المقهوي من تقليص النتيجة بتسجيله هدف الأهلي الأول برأسية استقرت في شباك رايس مبولحي، فيما تحصل الأهلي على ركلتي جزاء في الدقيقة 85 و 4+90، تقدم لها يوسف بلايلي وسجل منها هدفين متتاليين للأهلي منحه فيها نقاط المواجهة.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.