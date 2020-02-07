الوحدة يتعافى من خسارة الاتفاق ويهزم أبها برباعية

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعد فوزه الكبير على مضيفه أبها 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة 16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يجد الوحدة صعوبةً كبيرة في تعميق جراح مضيفه أبها ليلحق به الخسارة الرابعة على التوالي، حيث فرض سيطرته مبكراً وانتظر 13 دقيقة حتى تمكن لاعبه الأسترالي كريغ غودوين من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة من زميله المالي يوسف نياكاتي ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك أبها.

وواصل الوحدة هجومه ونجح مهاجمه يوسف نياكاتي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 24 بعد تلقيه تمريرة من زميله فواز الصقور ليتوغل داخل منطقة جزاء أبها ويسدد الكرة في شباك الحارس المغربي عبدالعالي المحمدي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن أبها من تسجيل هدف تقليص الفارق والذي تكفل به حارس الوحدة عبدالله الجدعاني الذي حاول إبعاد كرة إلا أنه أودعها بشباكه.

وفي الشوط الثاني واصل الوحدة هجومه ونجح لاعبه الأسترالي كريغ غودوين بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 46 بعدما تابع تسديدة زميله يوسف نياكاتي العائدة من الحارس عبدالعالي المحمدي ليضعها في الشباك.

وكثّف الوحدة هجومه وتمكن مهاجمه يوسف نياكاتي من تسجيل الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله البرازيلي إيلتون جوزيه ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، وبقي أبها على رصيده السابق 23 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.