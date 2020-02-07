تريساكو: لا أقبل تلقي اتصالات من مسؤولي الأندية

كشف فرناندو تريساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تكلفة الاستعانة بالحكام الأجانب لإدارة مباريات المسابقات في السعودية تصل إلى 7 ملايين ريال.

وقال في مقابلة مع برنامج "في المرمى": أعتقد أن تكلفة الاستعانة بالحكام من الخارج تصل إلى 7 ملايين ريال وفي المباراة الواحدة تصل تقريبا إلى 200 أو 300 ألف ريال، ويجب أن لا يستمر هذا الأمر، وأرغب في استخدام هذه الأموال من أجل تطوير الحكام السعوديين، لأن الدوري السعودي هو الوحيد في العالم الذي يعتمد على حكام من الخارج بهذا العدد.

وأضاف: هناك أندية رفضت بعض الحكام، ونحن لا نمنع الفرق من ذلك الأمر، ومن حق النادي أن يبلغ اللجنة إذ ما حدث خطأ من قبل الحكم، وتناقش اللجنة ذلك الخطأ مع الحكم.

وواصل: جميع الحكام الأجانب الذين يأتون إلى إدارة المباريات في الدوري تم اعتمادهم من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، وتختلف تصنيفاتهم، وجميعهم جيدون، في السابق كان هناك قضاة ملاعب ليسوا معتمدين من "فيفا"، لذلك طالبت بأن يكون كل من يدير لقاء في المسابقات معتمد من قبل الاتحاد الدولي.

وحول تقييمه لمستوى الحكام المحليين، ذكر: سعيد للغاية بمستوى الحكام السعوديين، وأشرفوا على العديد من المباريات مؤخرا، واتخذوا قرارات حاسمة ولم يواجهوا مشاكل كبيرة، وأريد منهم أن يشعروا بالثقة والمزيد من الأريحية، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك حكام سعوديون مختصون بتقنية الفيديو "فار".

وأردف: لا أتلقى اتصالات من رؤساء الأندية على هاتفي الخاص، والكثير لا يعرف رقم هاتفي، وإذا حدث فلا أستطيع قبول هذه المكالمات، ولا يمكن لهم التحدث مع الحكام أيضا.