العضلة الخلفية تغيب الشلهوب عن مواجهة شهرخودرو

أعلن نادي الهلال يوم السبت، تعرض محمد الشلهوب قائد الفريق إلى إصابة في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره شهر خودرو الإيراني في أول مبارياته للدفاع عن لقبه ضمن مجموعات دوري أبطال آسيا 2020، كما تقرر أن تغادر بعثة الفريق مساء إلى مدينة دبي الإماراتية تأهباً لخوض مواجهة الفريق الإيراني الاثنين المقبل.

وميدانياً، فرض الروماني رازفان لوتشيسكو تدريبات لياقية متنوعة على اللاعبين، فيما تركز المران على تطبيق عدد من الجمل الفنية والتكتيكية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب طبق خلالها عدد من الجمل التكتيكية في حالتي الدفاع والهجوم.