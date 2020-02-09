أهلي جدة في مهمة صعبة أمام الوحدة الإماراتي

يفتتح أهلي جدة مشواره بدوري أبطال آسيا حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الوحدة الإماراتي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة للمسابقة، يوم الاثنين.

وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم بجانبه فرق الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال طهران الإيراني.

ووصل الأهلي لدور المجموعات بعد خوضه الملحق الآسيوي حينما استضاف استقلال دوشنبه الطاجيكي وانتصر عليه بصعوبة بهدف نظيف في نهاية شهر يناير الماضي.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه الاتفاق 3-2 ليضيق الخناق على المتصدر الهلال بعدما قلّص الفارق معه إلى 3 نقاط.

وقرر السويسري كريستيان غروس الاعتماد على الرباعي الأجنبي السوري عمر السومة وزميله المهاجم لاعب الرأس الأخضر دجانيني تافاريس والجزائري يوسف بلايلي والبرازيلي لوكاس ليما.

وتلقى مدرب الأهلي ضربةً موجعة بعد تأكد غياب لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بسبب الإصابة، لينضم لزميله السوري عمر السومة الغائب عن الفريق في آخر مباراتين له بسبب الإصابة أيضاً.

ويأمل غروس في أن يحقق فريقه انتصاراً ثميناً في افتتاح مشواره الآسيوي كون اللقاء سيكون خارج أرضه، حيث سيعيد الفوز جزءاً من الثقة المفقودة بينه وبين جماهير ناديه.

وفي المقابل يتطلع الوحدة الإماراتي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق انتصار سيكون مهما كونه على أحد الفرق المرشحة بقوة للتأهل للدور الثاني.

ويعيش الوحدة أوضاعاً فنية مميزة برفقة مدربه الإسباني مانويل خيمينيز، حيث نجح الفريق الفوز في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الإماراتي ليرفع رصيده إلى النقطة 29 متقدماً الى المركز الثالث وبفارق 7 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر.