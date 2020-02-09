الهلال يصل دبي استعداداً لمباراته مع شهرخوردو

وصلت بعثة الهلال إلى دبي يوم السبت استعدادا لمواجهة شهرخوردو الإيراني في مستهل مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2020.

وكان حامل اللقب قد أجرى تدريباته في مقر النادي قبل المغادرة، والتي تأكد فيها غياب محمد الشلهوب بعد تعرضه إلى إصابة في العضلة الخلفية، منعته من مرافقة زملائه إلى دبي.

ويعقد مدرب الهلال الروماني رازفان لوتشيسكو إلى جانب أحد اللاعبين مؤتمراً صحافياً ظهر يوم الأحد، للحديث عن مواجهة شهر خوردو في محل إقامة الفريق، وسيجري بعدها اللاعبون مراناً أخيراً على ملعب زعبيل الذي سيحتضن مواجهة الفريقين يوم الاثنين.