لوتشيسكو: هدفنا المحافظة على لقب دوري أبطال آسيا

أكد الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب فريق الهلال السعودي لكرة القدم تطلعه لتكرار إنجاز الموسم الماضي والاحتفاظ بلقب دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة.

ويستهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بملاقاة شاهر خودرو الإيراني، يوم الاثنين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالبطولة الآسيوية.

وأضاف لوتشيسكو :نشعر جميعا بمسؤولية كبيرة في الهلال، كوننا الفريق حامل اللقب، لدينا حماس وشغف للعودة إلى التحدي القاري، فهي ذات عوامل مختلفة تماماً عن البطولات المحلية.

وتابع: لدينا حافز للبدء بطريقة تؤكد قوة الهلال. متحمسون ونشعر برغبة جامحة في إعادة انجازات نسخة 2019 وإعادة الأفراح من جديد.

وحول منافسه شاهر خودرو الإيراني، قال: الفوارق الفنية والأسماء وما إلى ذلك، ليس مهما، سندخل المباراة بـ11 لاعبا أمام 11، وبالتأكيد لاعبي الفريق الإيراني سيقاتلون من أجل الفوز، وبالطبع ليس هنالك مباراة سهلة في كرة القدم.

وعلق لوتشيسكو على ضغط المباريات في الفترة الماضية، بقوله: لا أحبذ كلمة الإرهاق، أو إراحة بعض اللاعبين، في بعض الأحيان نضطر للقيام بعملية تدوير حفاظاً على حالة الجاهزية الكاملة للجميع، إضافة إلى كل من يلعب في الهلال يستحق أن ينال الفرصة.