التعاون يصطدم بالشارقة الإماراتي

يخوض التعاون السعودي اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً على الشارقة الإماراتي، في المواجهة التي يحتضنها ستاد الشارقة، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

ويسعى التعاون إلى تقديم أداء مغاير عما قدمه في مشاركته الأولى بتاريخه بالمسابقة عام 2017 حينما خرج من دور المجموعات.

ويعيش التعاون أوضاعاً فنية غير مستقرة هذا الموسم بعد الأداء الباهت الذي قدمه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وخروجه المبكر من مسابقة كأس الملك والذي كان بطلاً لها في الموسم الماضي.

ولم يعرف التعاون طعم الانتصارات في المراحل الثلاث السابقة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب تعادله أمام الحزم والفيحاء وخسارته أمام اتحاد جدة الأسبوع الماضي.

ويعاني البرتغالي فيكتور كامبيلوس مدرب التعاون من أزمة الإصابات التي ضربت الفريق حيث سيفتقد جهود مهاجمه الكاميروني ليندر توامبا والمدافع إبراهيم الزبيدي وربيع سفياني وحسن كادش وريان الموسى بسبب الإصابة.

وفي المقابل لا تخلتف أوضاع التعاون كثيراً عن الشارقة الذي قدّم أداءً متذبذباً هذا الموسم في الدوري الإماراتي والذي كان بطلاً له في الموسم الماضي إلا أنه يحتل المركز الرابع حالياً بفارق 8 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي دبي.

ويبحث الشارقة عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزٍ يعطي الفريق دفعةً معنوية كبيرة قبل خوضه لقاءه الثاني في المسابقة والذي سيكون أمام بيرسبوليس الإيراني الثلاثاء المقبل.