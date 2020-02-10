الهلال يستهل حملة الدفاع عن لقبه الآسيوي بثنائية

استهل الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه بفوزه السهل أمام ضيفه شاهر خودرو الإيراني 2-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد نادي الوصل بمدينة دبي الإماراتية، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، يوم الاثنين.

ولم يجد الهلال أي صعوبة في تجاوز ضيفه شاهر خودرو بعدما فرض سيطرته المطلقة على الشوط الأول والذي تسابق فيه لاعبوه على إهدار الفرص المحققة.

ولاحت أولى فرص الهلال لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة من زميله سالم الدوسري إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وواصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الإيطالي سباستيان جوفينكو لينفرد بالمرمى إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وانتظر الهلال حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حتى تمكن لاعبه البيروفي آندري كاريليو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الضيوف.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال هجومه وكاد لاعبه الإيطالي سباستيان جوفينكو أن يسجل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب مرمى الحارس الإيراني سيد مهدي رحمتي.

وكاد الفرنسي بافتيمبي غوميز أن يسجل هدفاً سينمائياً للهلال بعدما حول عرضية زميله مدالله العلياني بكرةٍ مقصية إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 69 نجح الفرنسي غوميز بتسجيل الهدف الثاني للهلال بعدما أكمل تمريرة زميله البيروفي آندري كاريليو بقدمه في شباك الحارس سيد مهدي رحمتي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 3 نقاط ليتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن باختاكور الأوزبكي الذي فاز على شباب أهلي دبي 2-1، وبقي شاهر خودرو في المركز الأخير بدون نقاط.