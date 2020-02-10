ضمك يعيد اتحاد جدة إلى دوامة الهزائم

استعاد ضمك نغمة الانتصارات عقب فوزه أمام مضيفه اتحاد جدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في افتتاح المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الاثنين.

ولم يعرف ضمك طعم الانتصارات في 7 مراحل الماضية حيث كان آخر انتصار له على الفيحاء 2-1 في المرحلة 11.

وفاجأ ضمك مضيفه بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 9 عن طريق لاعبه التونسي بلال سعيداني الذي تلقى تمريرة من زميله الأرجنتيني إيميليو زيلايا ليسدد الكرة في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وانتظر ضمك 3 دقائق فقط من الهدف الأول حتى تمكن ذات اللاعب بلال سعيداني بتسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله البرازيلي رافييل كوستا برأسه لتستقر في شباك الاتحاد.

وحاول الاتحاد العودة خلال الشوط الأول وكان قريباً من ذلك حينما أهدر لاعبه عبدالعزيز البيشي تمريرة من زميله الإيفواري ويلفريد بوني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة الذي أبعدها بصعوبة.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد التونسي بلال سعيداني أن يسجل الهدف الثالث بنفس طريقة الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله كوستا وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت اللاعب الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي أبعدها من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الاتحاد سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي رومارينيو الذي تلقى تمريرة من زميله منصور الحربي وسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وعند الدقيقة 67 تمكن الإيفواري بوني من تسجيل هدف الاتحاد الأول بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن العبود بقدمه في شباك الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وكثّف الاتحاد هجومه وكاد لاعبه الأرجنتيني ليوناردو خيل أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس مصطفى زغبة الذي تصدى لها بصعوبة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ضمك إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز 14 مؤقتاً، وبقي الاتحاد على رصيده السابق 19 نقطة ليبقى في المركز 12 مؤقتاً.