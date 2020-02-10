مدرب التعاون: مواجهة الشارقة صعبة

شدد البرتغالي فيتور كامبيلوس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي على صعوبة المباراة المقررة أمام مضيفه الشارقة الإماراتي يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتنافس التعاون والشارقة ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا الدحيل القطري وبيرسبوليس الإيراني.

وقال كامبيلوس في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الاثنين للحديث عن المباراة: عملنا لهذه المباراة بحرص وحماس كبيرين خلال الفترة الماضية وهي بلا شك ستكون مباراة صعبة أمام فريق منظم وقوي. شاهدت مباريات عديدة للشارقة الذي يضم لاعبين أجانب ومحليين على مستوى عال.

وأثنى المدرب البرتغالي على الاستقبال الذي حظي به الفريق في الإمارات قائلا: أشكر نادي الشارقة على الاستقبال الرائع الذي وجدناه منذ وصولنا.

وعن وضع الفريق، قال كامبيلوس: لدينا إصابات وغيابات لكن الــ11 لاعبا الذين سيشاركون لديهم القدرة والكفاءة العالية. ثقتي كبيرة بالفريق الذي سيبدأ.

ومن جانبه، قال البرازيلي كاسيو أنغوس حارس مرمى التعاون: المباراة الأولى آسيويا مهمة ولها إعداد خاص كما أنها أمام بطل الدوري الإماراتي. نعمل لهذا اللقاء من بعد آخر مواجهة محلية. أتمنى أن نوفق بتحقيق الفوز ونعود بأول ثلاث نقاط آسيوية.