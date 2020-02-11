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اتحاد جدة يقيل تين كات ويعين هامبرغ مدرباً

المصدر: العربية.نت
هامبيرغ مدرب الاتحاد الحالي
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أقالت إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، يوم الثلاثاء، المدرب الهولندي هانك تين كات بعد خسارة الفريق أمام ضمك في الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشار الاتحاد في بيانه الرسمي أن الهولندي بيتر هامبرغ، مساعد تين كات السابق، سيتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد جدة خسر أمام ضمك بهدفين لهدف يوم الاثنين في المباراة التي أقيمت في ستاد "الشرائع" في افتتاح الجولة الثامنة عشرة، ليتجمد رصيد الفريق الأصفر عند النقطة 19 في المركز الثاني عشر.

وتعاقد الاتحاد مع تين كات في نوفمبر الماضي خلفا للتشيلي سييرا، وسجل الفريق برفقته فوزا دوريا وحيدا كان أمام التعاون، فيما خسر 4 مباريات، وأقصي من كأس الملك أمام الفتح.

كلمات دالّة

#أنمار, #تين كات, #الاتحاد

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