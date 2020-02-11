التعاون يبدأ مشواره الآسيوي بالفوز على الشارقة

قاد اللاعب فيصل درويش فريقه التعاون السعودي إلى تحقيق فوزٍ صعب أمام مضيفه الشارقة الإماراتي 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب الشارقة، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وقدّم التعاون أداءً مميزاً خاصة في الشوط الأول حيث أحرج بطل الدوري الإماراتي في أكثر من هجمة والتي بدأها البوروندي سيدريك ميليسي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

ورد الشارقة سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي لوكاس كايو الذي تلقى تمريرة من زميله ريان منذر ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي كاسيو الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 34 تمكن لاعب التعاون فيصل درويش من افتتاح التسجيل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية لتستقر في شباك الحارس عادل الحوسني.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته وسنحت له فرصة مبكرة للاعبه محمد السهلاوي الذي ارتقى لعرضية زميله فيصل السواط ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وحاول الشارقة تعديل النتيجة بعدما كثّف هجومه على مرمى التعاون وسنحت لن فرصة خطيرة لمهاجمه محمد خلفان الذي تلقى تمريرة من زميله كايو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج المرمى.



وحاول الشارقة كثيراً الوصول لمرمى التعاون في الدقائق العشر الأخيرة إلا أن الأفضلية كانت لفريق التعاون الذي نجح بانتزاع الفوز بنتيجة 1-صفر.

وبهذه النتيجة رفع التعاون رصيده إلى 3 نقاط ليتصدر الترتيب مؤقتاً، وبقي الشارقة في المركز الأخير بدون نقاط.