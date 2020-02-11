النصر يتعادل مع السد في دوري أبطال آسيا

اكتفى النصر السعودي بنقطة عقب تعادله أمام ضيفه السد القطري 2-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة إثارةً كبيرة حيث انتظر النصر 7 دقائق فقط حتى تمكن مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك الحارس سعد الدوسري.

ورد السد سريعاً حيث نجح مهاجمه الجزائري بغداد بونجاح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 9 بعدما حول عرضية زميله بيدرو ميغيل بقدمه في شباك الحارس الأسترالي براند جونز.

وسنحت فرصة محققة للسد للاعبه أكرم عفيف الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله حسن الهيدوس ليواجه المرمى ويمرر الكرة لزميله المهاجم بغداد بونجاح الذي لم يلحق بالكرة.

وواصل السد هجومه وأهدر لاعبه أكرم عفيف هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله الكوري نام تاي هي لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني فاجأ السد القطري مضيفهم بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 48 عن طريق لاعبه حسن الهيدوس الذي تلقى تمريرة من زميله بيدرو ليخترق دفاع النصر ويسدد الكرة في شباك الحارس براند جونز.

ورد النصر سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 53 بعدما تمكن مدافعه عبدالرحمن العبيد من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس سعد الدوسري.

وواصل النصر هجومه وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه عبدالرزاق حمدالله والذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سعد الدوسري الذي تصدى لها بصعوبة.

ورد السد سريعاً وأهدر مهاجمه بغداد بونجاح هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله أكرم عفيف ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة فرض النصر سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه سلطان الغنّام الذي تلقى تمريرة من زميله يحيى الشهري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس سعد الدوسري الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنّام برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وبهذه النتيجة حقق الفريقان النقطة الأولى ليبقيا في المركزين الثاني والثالث وخلف ساباهان الإيراني المتصدر والذي اكتسح مضيفه العين الإماراتي 4-صفر.