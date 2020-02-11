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باب زجاجي يحرم الهلال من جهود البليهي

المصدر: الرياض - د ب أ
علي البليهي "أرشيفية"
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أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، غياب لاعبه علي البليهي لمدة أسبوعين، بسبب إصابته بجروح جراء سقوط أحد الأبواب الزجاجية عليه.

وذكر المركز الإعلامي للهلال أن سقوط أحد الأبواب الزجاجية على اللاعب أدت إلى إصابته بجروح في أنحاء متفرقة من جسده.

وأضاف النادي أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية لإزالة قطع الزجاج المتهشم فيما سيغيب أسبوعين حتى التئام جروحه.

ويحتل الهلال صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، ويستعد حالياً لمواجهة الفيحاء يوم الخميس في الجولة 18 من بطولة الدوري.

كلمات دالّة

#البليهي, #الهلال

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