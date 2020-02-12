الهلال يواجه الفيحاء بحثاً عن تعزيز صدارته

يسعى الهلال لتعزيز صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء، في المواجهة التي سيحتضنها استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث الاتفاق لاستعادة توازنه، حينما يستضيف الحزم في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة سيكون الهلال مرشحاً فوق العادة لاقتناص 3 نقاط وتعزيز صدارته، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيحاء.

ويعيش الهلال أوضاعاً فنية مميزة برفقة مدربه الروماني رزافان لوشيسكو بعد المستويات المتألقة التي يقدمها الفريق في الدوري بانتصاراته المتتالية.

وحقق الهلال فوزين متتاليين أمام أبها والرائد ليثبت أقدامه في الصدارة، ومستفيداً من تعثر منافسه وغريمه التقليدي النصر الذي وقع في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام ضمك والفتح ليبقى في المركز الثاني.

وعلى الصعيد الآسيوي استهل الهلال حملة الدفاع عن لقبه بفوزه أمام ضيفه شاهر خودرو الإيراني 2-صفر ليحتل صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام باختاكور الأوزبكي.

وفي المقابل سيكون الفيحاء مطالباً بتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه الحزم 4-2 إذا ما أراد الابتعاد عن مناطق الخطر.

وتعاقدت إدارة الفيحاء مع المدغشقري فانيفا اندرياتسيما مهاجم أبها ليكون بديلاً للمهاجم التشيلي المصاب روني فيرنانديز، والذي سيغيب لنهاية الموسم.

ويدخل الفيحاء المباراة وهو بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة وبفارق 7 نقاط فقط عن ضمك صاحب المركز 14، وهو المركز المؤدي إلى الهبوط.

وعلى استاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام يبحث الاتفاق عن استعادة توازنه حينما يستضيف الحزم المنتشي.

ونجح الاتفاق باستعادة نغمة الانتصارات في المرحلة قبل الماضية عقب فوزه على ضيفه الوحدة 3-1، إلا أنه عاد للخسارة مرة أخرى بهزيمته أمام أهلي جدة 3-2.

وكان الاتفاق قريباً من تحقيق انتصاره الثاني توالياً في المرحلة السابقة بعدما تقدم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79 والتي شهدت انتفاضة أهلاوية قلبت النتيجة الى 3-2، ليبقى في المركز 11 برصيد 20 نقطة.

وفي المقابل يتطلع الحزم لمواصلة انطلاقته والابتعاد عن شبح الهبوط عقب فوزه الكبير أمام ضيفه الفيحاء 4-2 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة ليبقى في المركز 13.