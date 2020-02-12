قيمة أحمد موسى تتراجع.. وجوليانو الأغلى

قفز البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب نادي النصر، إلى صدارة ترتيب أغلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما كان زميله أحمد موسى متصدرا للقائمة خلال الفترة الماضية.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير والمختص في قيمة وأسعار اللاعبين والأندية، فإن الدولي النيجيري أحمد موسى (27 عاما) تراجع إلى المركز الثالث، بعدما كان في صدارة القائمة، إذ انخفضت قيمته السوقية من 15 مليون يورو إلى 10 ملايين، وتراجع موسى إلى المركز السابع في قائمة اللاعبين النيجيريين أيضا.

وصعد جوليانو (29 عاما) إلى مقدمة الترتيب، إذ ارتفعت قيمته السوقية بعد قدومه إلى النصر، ووصلت إلى أعلى رقم في مسيرته "14 مليون يورو"، ليتواجد في المركز الـ 68 على صعيد اللاعبين البرازيليين حول العالم.

وحل خلفه في المركز الثاني مواطنه جوزيف دي سوزا، لاعب أهلي جدة، بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 12 مليون ونصف المليون يورو، وتواجد صاحب الـ "31 عاما" في المركز 73 بالنسبة للاعبين البرازيليين.

ويتواجد دجانيني، مهاجم أهلي جدة، في المركز الثالث مع أحمد موسى بذات القيمة السوقية، بعدما ارتفعت قيمته عقب وصوله إلى أهلي جدة من 7 ملايين يورو إلى 10 ملايين.