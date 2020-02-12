مؤمنة.. 3 شهادات أكاديمية وفكر اقتصادي

ولم يتوقع عبد الإله مؤمنة أنه بدءاً من الثامن من هذا الشهر سيجلس على كرسي رئاسة النادي الجداوي لأربع سنوات، فهو من قرر التوجه إلى عالم المال والأعمال بعد نيل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وإلى جانبها شهادة البكالوريوس تخصص محاسبة من جامعة الملك عبد العزيز وشهادة دبلوم مهني في الائتمان المصري الأساسي.

وتفرغ مؤمنة للعمل في القطاع المالي الذي فضله على المجال الرياضي رغم حبه له، حيث اقتنص فرصاً عملية مالية امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما قادته إلى عضوية مجلس إدارة صندوق الاستثمار والتنمية المستدامة بجامعة جدة منذ عام 2008، وبات محللاً مالياً معتمداً من هيئة سوق المال منذ عام 2010 وعضو جمعية الاقتصاد السعودي منذ عشر سنوات مضت.

ظهر الرجل الاقتصادي في المشهد الرياضي عام 2009 في فترة رئاسة عبد العزيز العنقري كعضو مجلس إدارة للأهلي، قبل أن يتم اختياره عام 2013 كعضو في اللجنة العليا لانتخابات كرة القدم السعودي وبعدها بعام عين عضواً في لجنة انتخابات الاتحادات الرياضية.

في 2015 كتب مؤمنة اسمه في النادي الأهلي بمنصب الأمين العام مع مساعد الزويهري، في تلك الفترة حقق الفريق ثلاثية ورفع كأس الدوري التي امتد غيابها نحو 32 عاما.

رجل الأعمال القادم من المدينة الساحلية جلس على كرسي عضوية مجلس إدارة لاتحاد السعودي عام 2017 إلى جانب مهام مختلفة امتدت لعام كامل وشملت الرئيس التنفيذي للإدارة المالية ورئيس لجنة المسابقات واليوم تنتظره ملفات مختلفة وعلى رأسها المالية فهل يساهم فكره الاقتصادي في صناعة فريق يعتلي القمة ويظفر باللقب؟؟