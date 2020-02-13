الحزم يتجاوز الاتفاق بثلاثية ويقفز إلى المركز العاشر

واصل الحزم انطلاقته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الاتفاق 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، في المرحلة 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الخميس.

ونجح الحزم بتحقيق فوزه الثاني على التوالي بقيادة مدربه الجديد البرازيلي أندريه لوبيز حيث فاز على ضيفه الفيحاء 4-1 في المرحلة الماضية.

وانتظر الحزم حتى الدقيقة 45+2 والتي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه السويدي كارلوس ستراندبيرغ الذي حول تمريرة زميله عبدالعزيز الناشي برأسه في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وفي الشوط الثاني واصل الحزم هجومه وتمكن لاعبه الفرنسي كريم يودا من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 49 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله المغربي إدريس فتوحي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وحاول الاتفاق العودة للمباراة ونجح لاعبه سعد السلولي بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 51 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله المغربي وليد أزارو لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في شباك الحارس الجزائري مليك عسلة.

ورد الحزم سريعاً وتمكن مهاجمه السويدي ستراندبيرغ من تسجيل الهدف الثالث لفريقه بعدما حول عرضية زميله إدريس فتوحي برأسه في شباك الاتفاق.

وعند الدقيقة 65 تمكن لاعب الاتفاق محمد الكويكبي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مليك عسلة إلا أنه لم يكن كافياً لتنتهي المباراة بفوز الحزم 3-2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 22 نقطة ليتقدم إلى المركز العاشر مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 20 نقطة ليتراجع إلى المركز 12 مؤقتاً.